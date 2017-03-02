詐騙集團變招 改找老婦當車手仍遭逮

婦人假扮「書記官」，出面向民眾要求「監管」戶頭。（陳鴻偉翻攝）

北市1民眾日前接獲假檢警來電，表示涉及詐領健保費，必需將銀行戶頭內存款全部取出，交給檢警「監管」，洗刷清白後再行發還，民眾前往銀行提錢時，因金額龐大又交代不出用途，行員機警報案，大同分局警方到場勸阻後，告知這是詐騙，另要民眾將計就計，假裝上當誘出取款車手。

警方隨後就在大同區，循線逮捕出面的50多歲婦人，發現詐騙集團過去都是吸收青少年充當車手，因經常被查獲，許多青少年已拒絕幫忙，所以現在不少騙徒，都會改用老婦人，警方在老婦身上起獲偽造「查扣證明」和「地檢署公文」，全案依詐欺罪調查中。

(中時)