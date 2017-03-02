東大生科系教授 獲營建署評鑑優等
東海大學生命科學系教授林惠真、助理教授溫國彰，以彰化縣沿海重點底棲生物及經濟魚種為主軸做調查監測，做出「海岸潮間帶濕地的狀態將直接或間接的影響海岸魚類資源」論點，獲內政部營建署評鑑優等榮譽。
經長期調查發現，大肚溪口濕地的台灣招潮蟹族群量逐年下降，且海岸潮間帶濕地確實為經濟性魚種的孵育和庇護所，幼魚會利用濕地淺灘，並隨季節變化移動在淺灘獲深水域，此外，因彰化南部的大城濕地人為開發少，也讓海豆芽和招潮蟹族群量相對穩定且密度較高。
東大指出，此計畫為「104年度國家重要濕地保育行動」，調查大肚溪口濕地的底棲生物相與魚類相，藉以監測和評估濕地的狀態是否健康，因潮間帶濕地介於陸地生態系與海洋生態系間的緩衝帶，受漲退潮影響，使其會在一日間出現乾涸、被水淹蓋等極端環境下，連帶使得生物演化多樣性的生理機制。
東大表示，這個計畫分為三部分，包括評估大肚溪口招潮蟹棲地改善前後的台灣招潮蟹棲地狀況、調查大肚溪口魚種組成與分佈，以及化沿海重點底棲生物監測，底棲生物相則以台灣特有種招潮蟹、活化石海豆芽為監測重點。
(中時)
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