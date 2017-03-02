「泰武吳宗憲」李正秋，搞笑風格成部落喜宴新寵

李正秋個性開朗搞笑，表情豐富，演唱還能兼當主持人，成為部落喜宴場邀約新寵，堪稱「泰武吳宗憲」。（潘建志攝）

李正秋唱歌感染力極佳，一開口就能抓住聽眾的耳朵，「唱慢歌會讓人掉眼淚，唱快歌會讓人想跳舞！」。（李正秋提供）

李正秋個性開朗搞笑，表情豐富，常搞怪自拍。（李正秋提供）

屏東縣泰武鄉部落歌手李正秋外號「咖啡王子」，唱歌感染力極佳，一開口就能抓住聽眾的耳朵，「唱慢歌會讓人掉眼淚，唱快歌會讓人想跳舞！」因個性開朗活潑，容易和聽眾互動，甚至還能兼當主持人，成為部落喜宴場邀約新寵，堪稱「泰武吳宗憲」。

李正秋說，他的家族特別喜歡熱鬧，每個人都喜歡唱歌，每家也都有卡拉OK，出生在這樣的家族，想不當歌手都難。從國中開始部落只要有集會場合，他就會上台唱歌；因音感好，很會抓Key，歌曲聽過1、2次就能琅琅上口。

李正秋習慣將自己的歌聲燒製成CD保存，也會將拷貝分送給親朋好友，大家覺得好聽，有的拷貝再分送給朋友，有的將歌放上YouTube，沒想到點播數超過萬人次，聲名逐漸遠播；4年前開始有人邀約他到喜宴場演唱，開啟他的副業。

因個性開朗搞笑，自然而然就能和聽眾互動，常常在舞台上一秒由變主持人，說學逗唱讓聽眾哈哈大笑。他笑說，因為部落宴席中主持人常會邊主持邊和聽眾唱酒，每次喝醉了就要由他兼代，10場中大概有3、4場，久而久之也非常上手。

因泰武鄉盛產咖啡，李正秋家中也種植咖啡，為了宣傳家鄉農特產，他將藝名取為「咖啡王子」。因累積了一群忠實粉絲，他去年在屏東市開了生平第一場演唱會，原本只想試水溫，沒想到50人的場地爆場，信心大增未來還想再辦。

(中時)