人口增加，台中市將增加18里

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台中市民政局長蔡世寅表示，依符合台中市里鄰編組及區域調整自治條例第3條規定，台中市將增加18里。（盧金足攝）

台中市府市政會議今天（2日）提案討論「台中市里編組及調整作業內容」。民政局長蔡世寅表示，截至105年6月30日止，全市8區15里達4000戶以上，符合台中市里鄰編組及區域調整自治條例第3條規定，將增加18里。

市府表示，依自治條例第8條規定，里之劃分、調整，由區公所擬定，報送民政局審查後，陳報市府轉送台中市議會審議通過後，由市府發布實施。

蔡世寅指出，該案經市府審查後，將增加18里，包括北屯區新增景賢里、軍福里，西屯區新增國安里、市政里，南屯區新增豐安里、文學里，南區新增樹興里，大里區新增瑞和里、北湖里，豐原區新增新陽里、福陽里，烏日區新增美德里、璟德里，潭子區新增新寶里、新福里、新陽里、勝利里、甘水里等。

副市長林陵三表示，該案依法整編，照案通過，送請台中市議會審議，也請民政局與市議員加強溝通、詳細說明，讓議案得以順利通過。

(中時)