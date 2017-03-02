新聞深喉嚨》台灣還想「有效嚇阻」誰？

空軍清泉崗基地被丟包安非他命等二級毒品，結果官兵驗尿卻驗出8人涉及施用一級毒品海洛因，2日立法院國防外交委員會備詢，有記者就此詢問國防部長馮世寬現在給清泉崗官兵打幾分？馮世寬回說：「我想應該還是100分」，因為「100分部長應該帶出100分部隊」！並強調，吸毒不是軍中獨有問題，但國防部每年控制到最低程度。馮世寬並強調，「我應該相信我的部屬，彼此要有信心」！如今輿論最震驚的，就是基地遍地安毒，結果官兵身上還驗出海洛因，馮世寬則解釋，就他所知是吃了「感冒藥」後有一些不同反應。更扯的是，竟然還有民進黨立委幫著瞎扯來轉移部長領導無方，部隊軍紀失控的焦點，說什麼清泉崗毒品會不會是對岸滲透，用毒品操控國軍...，就算是，這樣的國軍還要打仗嗎？

蔡總統上任後，公開表示將要求國防部研擬新的軍事戰略。結果「100分部長」領導「100分部屬」花了9個月時間，終於繳出了「100分新戰略」，就是將過去行之多年的「防衛固守，有效嚇阻」的戰略指導方向，調整成為「防衛固守，重層嚇阻」。「防衛固守，有效嚇阻」的戰略原則，是在李登輝總統時代，政府宣示不再反攻大陸之後就已確認，陳水扁總統時代曾將「有效嚇阻」放在「防衛固守」之前。而到了馬總統任內又改回「防衛固守，有效嚇阻」，這次則改為「重層嚇阻」。至於「重層」與過去的「有效」嚇阻之間，到底有什麼差異？國防部整篇報告中，並未特別多所著墨。這...是什麼神秘的新戰略嗎？還是什麼興之所至的「文青國防」？但近期倒是有個訊息值得注意，國防部證實愛國者飛彈首度進駐花東，這不知道屬於「重層嚇阻」的哪個環節？有什麼玄機嗎？

1日傍晚，總統府發言人黃重諺宣布蔡總統已經補提名了11位監察委員，其中包括曾說過：「郭瑤琪若有罪，「不是我瞎了，就是法官的良心被狗吃掉」的前台北市副市長陳師孟，扁案中吳淑珍的辯護律師楊芳婉，邱義仁的辯護律師高涌誠，以及親民黨副秘書長劉文雄等人。其實讓國人很難理解的是，民進黨過去主張廢考監兩院，但稍早才強推「自己人」李逸洋擔任考試院副院長，一分鐘都不能耽擱，如今又把監察委員「提好提滿」，甚至連「中華文化總會」都要搶。同時間，又搞「去中國化」，「去蔣化」，甚至連孔子都被批鬥，還要搞什麼《除垢法》，追殺無止境。這到底是什麼施政邏輯？還是說「成王敗寇」，就是唯一的邏輯？

陸韓緊張關係持續升高中！在北京的韓資樂天超市因發布違法廣告，2月28遭北京市東城工商分局開出人民幣4.4萬（約22萬台幣）的罰單，成為樂天集團轉讓土地以供部署薩德系統後，大陸官方對樂天開出的第一槍。此外，大陸廣電總局更發出「限韓令」，衛視和網路平台禁播韓星代言的廣告片。近日大陸網友更發現，在優酷、愛奇藝、騰訊等網站上，熱播的韓國綜藝節目與韓劇全憑空消失。大陸更通知各家旅行社將開展整治「不合理低價遊」專項行動，將赴韓遊客人數減少至少20％。官媒聯手開弓，《新華社》發表評論文章，以「為虎作倀的樂天，中國不歡迎」為題痛批樂天；《環球時報》社評也放話，把樂天逐出中國市場。央視更公開東風-16中程導彈訓練畫面。對台灣來說，這其中，存在著什麼樣的機會與風險？警惕與啟示嗎？該如何看待？

在討論禁韓令對韓國的打擊時，最終不免出現一個問號，就是為何即使要蒙受這些損失，韓國還是非要引進薩德系統？《紐約時報》中文網近日有一篇文章耐人尋味，其中就寫到2016年3月，一張由北韓官方媒體發布的，金正恩視察北韓核導彈的照片，經過專業情報分析師的反覆驗證，其透露的蛛絲馬跡，顯示北韓的核武，導彈技術，以及金正恩的個人權威與好戰心理，都遠超過原本想像，真的嗎？這會是南韓不得以取捨的主因嗎？

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(中時電子報)