永采公告禮券退費方式 3日起受理申請

台中市永采烘焙坊因為勞資爭議而宣布停業，對於仍持有禮券的消費者，台中市法制局今天說，已接獲業者提出的退費公告，3日起到16日受理消費者申請退費。

台中市永采烘焙坊因為勞資爭議案而公告停業，對於手中仍持有餐券（含儲值卡）的消費者，台中市法制局消保官康馨壬上午曾呼籲業者應該主動公告相關退費方式，以維護消費者的權益，下午法制局即接獲業者的退費公告。

根據永采業者的公告指出，有購買禮券的客人，他們會誠心的致電通知，幫消費者未使用的禮券餘額（包括付費購買及公司贈送）換回等值金錢。

至於退費受理方式，業者在公告上表示，於3日到16日的上午11時到下午4時之間都可以拿禮券（正本）來本店兌換現金。如果不方便前來可用傳真或是電子信箱告知他們再另行匯款。

台中市法制局指出，目前消保官或消費者服務中心雖尚未接到有關的申訴案件，但如有接到申訴案，定會依法處理，包括協調業者退費等。

台中市政府法制局消保官團隊還建議消費者，要學會檢視餐券上的內容，如是否有履約保證等，以維自身權益，倘若沒有履約保證等措施，將會依法要求業者限期改善，業者若不改善，也會依法處理如裁罰等。1060302

(中央社)