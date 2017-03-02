俄沾美大選 法顧要川普幕僚保留資料

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美國總統川普政府官員今天表示，白宮法律顧問辦公室寄送備忘錄，指示川普幕僚保留可能與俄羅斯疑似干涉2016美國大選與相關議題有關聯的資料。

這名官員證實美聯社對這份備忘錄的報導為真，美聯社引述白宮官員的話指出，備忘錄是在昨天寄出。

美國情報單位歸結，俄國企圖影響美國大選，以幫助川普擊敗民主黨候選人希拉蕊。

根據美聯社報導，美國參議院民主黨人上週要求白宮及執法單位，保留川普團隊與俄國官員間聯繫的所有相關資料，參院情報委員會也做出類似要求。1060302

(中央社)