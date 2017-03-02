北韓超強硬威脅 南韓：若挑釁必嚴懲
對於北韓總參謀部揚言將針對韓美聯合軍演採取「超強硬應對措施」的威脅論調，南韓合同參謀本部今天回應稱，若北韓發起挑釁，必將果斷予以嚴懲。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓合同參謀本部高級官員今天在記者會上表示，韓美聯合軍事演習是為在朝鮮半島有事時，防衛南韓和提高韓美聯合防衛能力而實施的例行防禦性演習。
這位人士強調，如果北韓在南韓軍方已發出警告的情況下，仍恣意挑釁，南韓將堅決予以嚴懲，以保護南韓國民生命和財產安全。
韓美1日啟動代號為「鷂鷹」的年度演習，為期兩個月。美軍將派出「卡爾文森號」航空母艦參加。
對此，北韓總參謀部2日發表發言人談話稱，韓美針對北韓進行「北侵」核戰爭演習，北韓軍將採取強硬應對措施。1060302
(中央社)
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