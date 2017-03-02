恆春球員想比賽 買運彩贊助偏鄉球隊

恆春國中青少棒隊球員與台灣運彩公司總經理林伯泰（左四）、恆春國中校長鄔世榮（右三）、教練李祖岑（左三）。（李弘斌攝）

搭上4年一度的世界棒球經典賽熱潮，台灣運彩除了邀大家一起買運彩、抽現金，也將藉此機會幫助偏鄉棒球隊、培育更多未來的國家隊好手，今天(2日)代表出席記者會的屏東恆春國中青少棒隊小球員，也向已在韓國備戰的中華隊球員喊話，「希望你們可以把冠軍帶回台灣。」

在3月3日至3月24日的活動期間，只要「2017世界棒球經典賽」的投注金額每累積1億元，台灣運彩就將代表投注者贊助1所偏鄉球隊，有望幫助到10所由中國信託基金會推薦的基層球隊，台灣運彩公司總經理林伯泰表示，這次將贊助設備或消耗品為主，每校編列約10到15萬元的經費，希望能拋磚引玉。

受贊助球隊之一的恆春國中，今天由校長鄔世榮帶著教練李祖岑和4名球員北上出席記者會，恆春國中為全台最南端的國中，也是恆春唯一的青少棒隊，鄔世榮提到，學校學區大、地點又偏遠，光是要到屏東最近的麟洛棒球場就要1.5小時車程，球隊不管是移動去比賽、或是球員住宿，都是不小的花費。

恆春青少棒隊重組後，今年邁入第4年，全隊共32人，前兄弟象球員李祖岑也回到家鄉任教，談到球隊狀況，他笑說：「練習時都還好，但小朋友常常問『怎麼都沒有在比賽？』」礙於交通、經費問題，比起其他球隊每個月都有比賽打，恆春國中1年約只參與6個比賽，但球員依舊很爭氣，去年在國中聯賽硬式組、軟式組都打進全國前16強。

日前恆春國中開始獲中信慈善基金會的贊助，李祖岑說：「幫助很大。」如今又有機會在這次經典賽投注活動中，再獲得台灣運彩幫忙，讓球隊狀況能逐漸獲得改善，全隊都很感謝，小球員們也替中華隊的「偶像」大哥哥們打氣，希望未來能以他們為目標努力。

(中時電子報)