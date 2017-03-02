世新要陸生簽承諾書 綠委痛批：自毀校格

世新大學傳出要求陸生簽署承諾書，內容是保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何一中或台獨活動，對此，民進黨團上午舉行記者會，痛批世新大學自毀校格、干預學術自由。

民進黨團幹事長葉宜津指出，提醒世新大學不要違法，《兩岸人民關係條例》規定，兩岸學校締結聯盟中不得違反法令規定或涉有政治性內容，但承諾書禁止談論台獨、研究一中議題，已有違法之嫌。

綠委許智傑抨擊，世新大學自毀校格，「沒有那個屁股就別吃瀉藥」，兩岸關係和其複雜，總統蔡英文對兩岸發言也很謹慎小心，大學根本沒有立場去破壞學術自由。許說，要求各校不該再有類似事情發生，「這不是學校擔當得起的」。

(中時)