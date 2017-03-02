柯P說錯話就戳他 ！「戳戳妹」葉芝邑請辭
心直口快的台北市長柯文哲身邊有一個24歲的貼身「戳戳妹」，她就是葉芝邑，在柯文哲發言時，戳戳妹都會在身邊，只要他一說錯話，她就會戳他！如今卻傳出柯P的愛將、臉書操盤手「戳戳妹」2月底已向柯P口頭請辭，北市府發言人劉奕霆今天證實，柯P隨行秘書葉芝邑日前確實已向柯口頭請辭，但柯P仍未作出決定，葉芝邑目前正休假中，等葉上班後再做處理。
葉芝邑是在2月底時向柯文哲提出辭職，辭意堅決。和柯P經過長談，柯P仍未准辭。目前柯P市政行程相關工作，已交接給媒體事務組機要戴于文、鄒建威，而柯P臉書的PO文工作，也由市府人員接手。
葉芝邑是在文化大學新聞系畢業前，就加入了柯文哲青年海選計畫，擔任隨行秘書至今，也曾參與太陽花學運。柯文哲當選市長後，她進入市府媒體事務組擔任科員，陪同柯文哲出席各個公開行程。
由於柯P直腸子個性，想到什麼就說什麼，也讓初入政壇的他經常說錯話，後來柯陣營成立一個特別小組，擬好柯P可能會說出的對話。並安排小助理「戳戳妹」在旁，只要一發現柯文哲說錯話，就會動手戳或拉他一下，甚至會跪在柯P面前頂他一下。
選舉期間，葉芝邑擔任柯營新聞聯絡人，她曾在推特發文說，因柯P跑行程失言，自己會立刻上前掐住他肩膀提醒，事後柯P馬上問：自己是不是「失言了」，葉芝邑便告訴他「不可以這樣講話」，沒想到當時柯P竟回：「這次是我的錯，我要改進，妳要繼續勇敢指出長官的錯誤。」
(中時電子報)
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