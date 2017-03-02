台商得禽流感不治 陸委會：會慰問並派人了解

行政院陸委會今（2）下午舉行例行記者會，針對日前一名台商赴陸工作，不慎感染禽流感，回台治療27天後仍不治議題，副主委邱垂正表示，陸委會將對台商家屬進行慰問，主管單位疾管署也已赴疫情所在地-廣東進行疫情了解。

另外，對於行政院今表示，將修改兩岸關係條例，針對退役將領赴中國管制至少3年，若有違反者或損及國家尊嚴，最高可追回全部月退俸一事，邱垂正指出，目前陸委會依照行政院的指示，正研議符合社會期待的相關法案，各種方案還在行政院討論中，但已有初步方向，確認之後再由行政院進行發言。

(工商)