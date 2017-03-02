離婚裘莉好苦 小布找前前妻安妮斯頓討拍

布萊德彼特和裘莉離婚後，傳常找前妻安妮斯頓訴苦。（圖／達志影像）

好萊塢銀色夫妻檔布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）去年9月宣告婚姻破局，兩人為了6名孩子的監護權一度鬧上法庭，而現傳出小布情斷裘莉後，不時向前前妻珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）訴苦，似乎已修復朋友關係。

據美國《Us Weekly》報導，安妮斯頓之前換了號碼，而小布自2005年和她離婚後，就沒有對方的聯繫方式，這次是小布特地透過好友才要到她的新電話，並在安妮斯頓48歲生日（2月11日）獻上祝福，兩人也因此就聊上了，小布告訴安妮斯頓，自己（和裘莉）離婚後一直過得不太好，兩人已互相傳訊一段時間。

另外，據英國《每日郵報》指出，小布和安妮斯頓一直都維持好友關係，並沒有斷了聯絡，而安妮斯頓的現任老公賈斯汀瑟魯斯（Justin Therouxo）也不在意他們仍有聯繫，因為他知道安妮斯頓只是想表示朋友間的友好。

(中時電子報)