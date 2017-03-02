離婚裘莉好苦 小布找前前妻安妮斯頓討拍
好萊塢銀色夫妻檔布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）去年9月宣告婚姻破局，兩人為了6名孩子的監護權一度鬧上法庭，而現傳出小布情斷裘莉後，不時向前前妻珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）訴苦，似乎已修復朋友關係。
據美國《Us Weekly》報導，安妮斯頓之前換了號碼，而小布自2005年和她離婚後，就沒有對方的聯繫方式，這次是小布特地透過好友才要到她的新電話，並在安妮斯頓48歲生日（2月11日）獻上祝福，兩人也因此就聊上了，小布告訴安妮斯頓，自己（和裘莉）離婚後一直過得不太好，兩人已互相傳訊一段時間。
另外，據英國《每日郵報》指出，小布和安妮斯頓一直都維持好友關係，並沒有斷了聯絡，而安妮斯頓的現任老公賈斯汀瑟魯斯（Justin Therouxo）也不在意他們仍有聯繫，因為他知道安妮斯頓只是想表示朋友間的友好。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。