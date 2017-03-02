答謝劉鑾雄再分432億股份 甘比親自下廚卻GG

甘比稍早現身（右圖），被發現食指受傷。（圖／取自《on.cc東網》）

香港富商劉鑾雄（大劉）去年登報分手女友呂麗君，同時迎娶另一女友甘比（陳凱韻），為答謝甘比多年不離不棄，劉鑾雄近來分產動作頻頻，昨(1日)更傳大劉把手上持有74.99%華置股份，全數轉贈給甘比和長子劉鳴煒，今港媒直擊甘比扶大劉現身，甘比食指竟忽然貼上OK蹦，原來是甘比為老公親自下廚，卻不小心受傷了。

劉鑾雄近年來因健康問題頻上醫院，日前還被爆料他大手筆以6000萬台幣包下養和醫院兩位名醫，要求對方隨時待命，可見出手闊綽，而他對最愛的女人更是大方，和甘比結婚後，除了先送上百億現金給對方未來打官司用，先前送上價值約735億台幣商場，使甘比輕鬆躍升為香港女首富。

昨傳出劉鑾雄再送甘比約台幣432億股份後，據香港《蘋果日報》報導，劉鑾雄稍早在甘比陪伴下現身華置總部，身穿粉紅色上衣的甘比緊扶老公，卻被發現食指莫名受傷，知情人爆料，因心疼大劉身體不佳，甘比親自下廚慰藉老公，拿刀時不慎割傷左手食指，雖最後結果不盡完美，但想必看在大劉眼中仍然相當感動。

(中時電子報)