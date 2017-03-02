比癌症狠！運動就喘小心菜瓜布肺上身

菜瓜布肺(右)因為纖維化，布滿許多空洞，左為健康的肺，表面平滑。(圖高雄長庚醫院提供)

菜瓜布肺因纖維化，透過電腦斷層掃描，可看出布滿許多空洞 (圖 高雄長庚醫院提供)

65歲李先生近年來運動時越來越容易覺得喘、咳。最後甚至連在家附近散步都會引發嚴重的呼吸急促與呼吸困難症狀，被家人禁止單獨外出運動。(圖中人物非當事人，高雄長庚醫院提供)

運動喘不停代表體能「欠操練」？台南65歲李先生退休後熱衷登山、路跑，近年卻容易覺得喘、咳，以為是身體老化衰退，轉為強度較低的運動項目，狀況卻未減緩，連在家附近散步都呼吸困難。經轉診至醫院胸腔內科檢查，才得知罹患「菜瓜布肺」，因延誤就醫，肺部纖維化程度已進入疾病中後期階段，超過1/2的肺組織已失去功能。

高雄長庚醫院胸腔內科主治醫師賴建豪表示，特發性肺纖維化(IPF)是一種漸進性的纖維化間質性肺炎，一旦患病，原本平滑的肺，透過斷層掃描，可見布滿許多細小空洞，就像菜瓜布一樣，因此俗稱「菜瓜布肺」。

菜瓜布肺因不明原因，肺泡上皮細胞遭破壞、修復結疤，反覆下來導致肺失去彈性並喪失功能。因屬特發性，無法預防，加上患者初期會因為運動喘個不停、或是久咳不止，往往錯跑至耳鼻喉科、家醫科。臨床上更常被誤診為感冒、氣喘、支氣管炎、慢性阻塞性肺疾、心臟疾病等類似疾病，延誤治療時間。

賴建豪說，就有一名七旬老翁，雖早期咳喘症狀發作時便主動就醫，但因為出現的症狀與慢性阻塞性肺病過於類似，被施予常見的擴張劑與吸入式類固醇治療。結果半年後仍持續發作，肺纖維化症狀快速惡化，甚至出現嘴唇發青、指尖腫脹，最後透過「高解析度電腦斷層（HRCT），才確認罹患的是菜瓜布肺，並透過新型藥物讓病情與病程減緩。

台大醫院胸腔科醫師王鶴健指出，菜瓜布肺盛行率不高，全台僅千餘位確診患者，然發病後存活率極低，就算經過治療，平均存活期僅0.9年，惡化速度與死亡率比慢性阻塞性肺病高得多，曾被描述為「狠過癌症」，早期發現與治療至關重要。 50歲以上的中高齡族群，在逛街、做簡單家務就覺得喘，甚至咳嗽不止超過8週以上，就應該主動至胸腔內科進行肺部精密檢查。

為提升民眾對菜瓜布肺的疾病意識，台灣胸腔暨重症加護醫學會，首度進駐全省8間家樂福賣場，展開巡迴衛教宣導活動，喚醒民眾對於菜瓜布肺疾病的重視。

(中時)