陸政協港澳台僑委員會主任孫懷山落馬

我要評比

圖為孫懷山。（圖取自文匯報）

中共中紀委網站今天發布，大陸十二屆全國政協常委、港澳台僑委員會主任孫懷山涉嫌嚴重違紀接受組織審查。孫為中共第18屆中央委員會委員。

大陸全國政協明天開幕之前，孫懷山為大陸今年兩會落馬首虎。

孫懷山曾做中共政協「大管家」長達十多年。港媒報導，稍早孫懷山已被中紀委帶走「雙規」 （在規定時間、地點接受調查），是最新落馬受查的正部級官員、中共中央委員。

消息還說，孫懷山所涉之事主要是在任全國政協副祕書長期間發生的，原因是涉及貪腐，但具體內容不詳。

(中時電子報)