A股反彈再度中斷 滬深股指同步回調

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新華社報導，A股近期的連續反彈再度中斷，2日滬深股指同步回調，且跌幅都在0.5%左右。行業類股全線收跌，建材、建築工程等多個類股跌幅超過1%。

當日上證綜指以3,230.03點報收，較前一交易日跌16.91點，跌幅為0.52%。深證成指收報10,367.31點，跌51.31點，跌幅為0.49%。創業板指數表現略弱於兩市大盤，跌0.60%，以1,920.40點報收。

滬深兩市分別成交2,230億元人民幣和2,637億元人民幣，總量較前一交易日略有萎縮。

(工商)