竹市辦座談會 詹啟賢高呼領黨改革

國民黨主席參選人詹啟賢今天在新竹市舉辦座談會，直指自己是沒有包袱、非典型政治人物，可以無後顧之憂好好帶領國民黨改革，盼獲黨員連署支持。

前國民黨副主席詹啟賢今天到訪新竹市，先到都城隍廟參拜後，轉往黑蝙蝠中隊文物館舉辦「讓國民黨不一樣：改革座談會」，與約50名國民黨員、榮眷分享自己的參選理念，高呼「要帶領國民黨改革」。

詹啟賢說，自己過去擔任過衛生署長，也擔任過生物科技公司董事長，有很多政治以外的社會經歷，較能理解大眾的想法，是「非典型」國民黨人、政治人物，更能思考、面對與執行問題。

他認為，要帶領國民黨真正改革，必須要一個沒有派系、沒有人情包袱、沒有恩怨的人，強調國民黨主席選舉並不是在比有多少人支持，更不是權利交換與個人利益之爭，高呼「要讓國民黨變得不一樣，就支持詹啟賢」。

會中，詹啟賢也分享理念，例如解決黨產問題，以及推動青年政策，鼓勵年輕人出來，解決國民黨嚴重斷層的問題等；並再次強調，自己將參選2020總統大選，讓大家看見目標與他的決心，強調「要帶領國民黨把中華民國贏回來」。1060302

(中央社)