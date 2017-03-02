持槍擄鴿勒贖15萬 男重判9年
陳姓男子夥同4名友人持改造手槍，恫嚇貨車駕駛「不要動，你好好配合，我只要鴿子」，擄走30隻賽鴿後向鴿主勒索，共得手15萬，基隆地院審理後，判他9年徒刑。
判決書指出，曾擔任新北市某賽鴿協會幹部的陳男，由於熟悉賽鴿放飛作業，去年7月20日凌晨，找來林姓、高姓、張姓以及陳姓等4名友人，前往基隆市北寧路望海巷停車場附近，等待載運賽鴿貨車抵達。
5人見貨車駕駛下車，2人一組，分從大貨車的車尾和車頭夾擊，雙方發生拉扯，張男趁機掏出改造手槍抵住駕駛右後腰，恫稱「不要動，你好好配合，我只要鴿子」等語，擄走裝有30隻賽鴿的大貨車。
陳男等人透過賽鴿腳環聯繫上鴿主，恐嚇「你的鴿子中網要不要，要的話，1隻2萬元」，其中5名鴿主擔心賽鴿無法安全返回參加競賽而心生畏懼，總計共匯款新台幣15萬3091元。
檢警循線將5人緝捕到案，陳男在開庭時矢口否認犯行，辯稱完全沒有參與犯案，不過，法官當庭勘驗錄音譯文，發現陳男曾去電同夥「你如果幫我解套，我難道會惦惦」、「你如果承認就沒解套了」，加上共犯指證歷歷，認定陳男確為主謀，依結夥攜帶凶器強盜等罪，判陳男9年徒刑，全案可上訴。1060302
(中央社)
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