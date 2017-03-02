小老鼠搞亂入 英航換機延誤4小時

我要評比

飛機上突然冒出一隻小老鼠，讓英國航空公司（BA）昨天一架要從倫敦飛往舊金山的班機整整延誤4小時才起飛。至於這小傢伙到底怎麼溜過安檢，所有人都猜不透。

美聯社及「馬尼拉公報」（Manila Bulletin）報導，正當全機乘客都繫好安全帶，準備起飛時，機組員宣布，機上發現一隻老鼠，代表飛機無法起飛。

機組員打趣說，老鼠沒護照，進不了美國空域，接著告訴所有乘客，他們得改搭另1架飛機，行程將延誤4小時。

機組員在飛機飛抵舊金山後告訴舊金山電視台KGO-TV，雖然行程延誤，但多數旅客對搭上沒有老鼠的飛機感到開心，尤其得知他們能在機上用餐。

英航已為此致歉。（譯者：中央社蔡佳伶）1060302

(中央社)