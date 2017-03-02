席次恐少1席 屏東立委：不能只從人口看

我要評比

對於屏東縣立委可能將從3席減為2席，屏東選出的3名立委不約而同表示，立委選區不應該只從人口來看。

中選會主任委員劉義周今天說，立法委員名額分配及選舉區每10年檢討一次，以105年8月資料試算，高雄市選出的立委可能會少1席，從9席減為8席，屏東縣也會少1席，從3席減為2席；台南市從5席增為6席、新竹縣從1席增為2席，「還沒有確定」、「大方向是這樣」。

屏東縣第2選區選出的民進黨立委鍾佳濱說，中選會的說法，只是簡單的公式換算，但是卻反映出這樣的分配思維是很僵化的。

他說，台灣的國家發展城鄉差距不斷拉大，如果只以人口來決定國會席次多寡、分配比較多的資源，這樣下去會變成惡性循環，相關計算公式應該討論修正。

屏東縣第1選區選出的民進黨立委蘇震清說，立委選區調整，不能只用人口做為取捨標準，這非常不公平。

他說，立委選區劃分應該多面向、整體的檢討，不能單只用人口結構來討論，中選會應該邀請各相關單位全面性的了解後，聽聽地方的聲音再來檢討。

屏東縣第3選區選出的民進黨立委莊瑞雄說，不應該單純只用人口數來算立委選區，自己的選區有17個鄉鎮，台北市12個區就有8名立委，選區面積也應該列入考慮。1060302

(中央社)