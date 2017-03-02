訪高市議員 洪秀柱：尊重對主席選擇權

中國國民黨主席洪秀柱今天與高市國民黨議員座談，她說尊重議員對主席的選擇權，不管未來選舉結果如何，都希望支持當選人，盼黨和諧，參選人勿相互攻訐。

洪秀柱由副秘書長林國正、政策會主委蔡正元、高雄市黨部主委黃柏霖陪同與黨籍議員座談；出席議員13人，是國民黨籍議員席次的一半。

國民黨主席選舉競爭激烈，媒體詢問是否來尋求議員支持？洪秀柱表示，中央黨部和地方黨部的連結很重要，例如美牛、核食的問題都是從下而上討論，她要來和議員交流黨和國家面臨的問題。

她說在尚未領表登記參選主席前，都避談個人選舉的事，她表示尊重議員對主席的選擇權，議員要支持誰選主席，她都沒有意見，只希望大家不要猜忌，不要吵架，如果自己支持的主席參選人沒當選，也盼大家要一致支持當選人，不要相互攻訐，呼籲同志不要影響情感。

她重申主席選舉要到公正、公平、公開，大家多說好話。1060302

(中央社)