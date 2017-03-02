提升社區資源 大里高中增建專業教室
為結合社區、提升資源跨大使用，台中市大里高中獲市政府經費補助，將增建圖書館及6間高中專科教室，2日在副市長張光瑤主持下舉行動工典禮，張光瑤強調，圖書館及專科教室落成後不僅服務校內師生，更將結合周邊學校提升社區資源。
包括市議員李天生、張滄沂、立法委員何欣純服務處代表、市議員蘇柏興、張芬郁、段緯宇服務處代表與多位校長都出席見證動土典禮，儀式在張光瑤及教育局副局長劉火欽主持下圓滿落成，眾人共同祈祝工程順利。
張光瑤表示，大里高中歷史悠久，改制為完全中學後可提供六年完整銜接的教育，未來圖書館興建完工將提供各方面書籍，讓學生可透過書籍資源培養更多社會所需要的知識，屆時也將有6間專科教室及國際會議室，不僅能服務大里高中師生，也能結合周邊學校提升社區資源，嘉惠大里地區學子。
大里高中校長廖敏樂說，目前校內沒有可容納圖書館藏的場所供師生利用，專科教室也不足，幸經市府補助1億元款項興建圖書館與專科教室，預計107年完工，未來1、2樓將作為館藏及閱覽空間，3、4樓是大型會議室，此外2至4樓共建有6間專科教室。
(中時)
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