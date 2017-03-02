原鄉美食吸客 東大門夜市擬辦料理比賽

隨著農曆春節、二二八連假，花蓮湧入大量觀光人潮之後，目前進入觀光淡季，知名的東大門夜市「原住民一條街」準備舉辦創意美食料理比賽，希望以原民美食站上國際觀光舞台。

自治會主委吳國民等人今天拜會花蓮市長魏嘉賢，魏嘉賢給予肯定，並建議可與東大門其他夜市自治會連結，也能與花蓮市金三角等商圈合作，共同營造整體的觀光發展，提升經濟效益。

魏嘉賢說，這項活動很有觀光潛力，未來可以與東大門其他夜市擴大辦理類似活動，同時也可以和花蓮市各個商圈串聯合作；要讓觀光客到花蓮遊玩時有個消費概念，「逛夜市到東大門、買伴手禮到金三角」，彼此互補效應，才能提升花蓮市的觀光產值。

吳國民說，原住民一條街共有63攤，各個都有特色，計畫於本月底舉辦比賽，讓攤商除料理技藝交流，也希望能讓國內外觀光客品嘗到來自原鄉的山珍海味，進而將原住民美食推向國際觀光舞台。1060302

(中央社)