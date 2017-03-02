陸學者：金門可成自貿區 對接大陸

在海峽兩岸關係陷於困境之際，中國大陸學者建議，金門可以成為自由貿易區，對接大陸。

最新一期香港超訊月刊刊登了對廈門大學台灣研究所副所長李非的專訪文章。

文章首先指出，近日有綠營人士透露，在兩岸人士的奔走之下，「（總統）蔡英文與（中國大陸國家主席）習近平的會面將有可能成真，會面地點的考量選項有『馬習會』之地新加坡以及有『小三通』意義的金門。」

文章表示，兩岸領導人是否會有突破性的互動，尚且不得而知，但有關消息將金門再次推上兩岸關係的重要舞台上。

對於以上問題及金門能否成為自貿區，李非接受專訪時說，把金門作為一個自貿區來跟大陸對接，從理論上是可行的，但是從現實政策上來看，難度非常大。

他說，「這主要取決於台灣當地，上面不同意，下面就沒辦法做。」

但他說，未來如果兩岸關係緩和了，再把金門作為一個橋頭堡來跟大陸進行對接，先進行經濟上的融合，然後社會的整合，再進行政治上的一些共同治理，還是可行的。

李非並說，在對台經濟上，大陸方面應該對藍綠營一視同仁，不能差別對待。

他說，大陸方面「優惠藍營、壓制綠營」的政策，「往往結果是綠營得好處，藍營受傷害」，最好的政策還是面向基層，面向大眾，不要去爭藍綠。

被問到金門未來的發展在那裡，李非建議，台資企業產品在大陸生產以後出口到金門，然後把外包裝撕掉，就從Made in China（中國製造）變成了Made in Taiwan（台灣製造），然後出口到國際上，價格就不一樣了。

他說，雖然大陸是世界工廠，產品品質也在逐步提高，但是偽劣產品的標籤還沒有徹底撕掉，國際上認的還是Made in Taiwan。

這樣，金門的產品出口到世界各地，金門就作為一個港口，無形中賺手續費、港口費就夠了。

被問到金門能否變成另一個BVI（維爾京群島），他說，「問題在於，台灣當地不肯把這塊油水給金門。過去金門是戰爭的棋子，現在也是政治的棋子，而並不是一個經濟的棋子。」

李非說，金門只有作為廈門的後花園，才能繁榮起來，不然它就永遠是兩岸較量的一個棋子。1060302

(中央社)