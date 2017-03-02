中時兵棋推演全紀錄：川普上台後美中台關係

2017年1月17日，中時集團邀請專家學者一同舉行兵棋推演。（許劍虹攝）

在川普即將就任總統前三天，也就是2017年1月17日，中時集團邀請熟悉國際與兩岸政經議題的專家學者齊聚台北中國時報大樓，商討未來台灣與大陸未來對美關係的發展。此次的兵棋推演仍然由淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正擔任裁判官，並另外邀請六名專家扮演美國、中共與台灣三個小組的代表。相闗新聞先前已見中時電子報，現刊出兵棋推演現場影像全紀錄供讀者與研究人員參考。

美國組代表，由前中華民國駐美大使沈呂巡扮演擔任國務卿與內閣相關部會首長，華裔退役美軍上校胡振東擔任國防部長與聯合參謀首長會議主席。台灣組方面，則由台灣智庫諮詢委員董立文擔任外交部長、陸委會主委與內閣相關部會首長。淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫文，則負責中華民國國防部長與參謀總長的職務。

2017年1月17日，中時集團於台北市召開兵棋推演。

至於中國大陸，則是由淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山擔任中共中央外事領導小組副小組長、對台領導小組副小組長與國務院相關部門首長。《中國時報》資深記者亓樂義，扮演的則是中央軍委上將副主席以及軍委聯指上將副總指揮。此次兵棋推演，聚焦於川普上台後的美國與大陸，還有美國與台灣的雙邊關係，乃至於整個西太平洋的戰略局勢發展。本文連結為當日兵棋推演時所拍攝的影像全紀錄。

(中時電子報)