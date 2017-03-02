罹癌後就不能吃肉？ 抗癌飲食8疑問一次解答

罹癌後就不能吃肉？到底該怎麼吃才能對抗癌細胞？抗癌飲食8疑問一次解答！（圖／康健雜誌 Shutterstock提供）

罹患癌症不能吃肉、吃蛋？生酮飲食能餓死癌細胞？在面對癌症治療的同時，哪些食物該吃？哪些不該吃？營養專家一次說分明。

1.網路盛傳以禁食或斷食可以餓死癌細胞，或抑制癌細胞分裂，飢餓療法真的有用？

沒有用，要積極接受治療，就需要有體力做後盾。台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，身體細胞需要足夠營養素，才能正常代謝，如果採用禁食或斷食法，身體細胞會受影響無法正常運作，反而更容易受癌細胞攻擊，因此不建議斷食，「這種方法不會餓死癌細胞，反而會餓死你自己。」

2.生酮飲食能抗癌？

坊間許多治療或預防癌症的飲食，不乏是由博士、醫師所提出，但極大多數沒有臨床試驗證實其抗癌效果，蘇秀悅建議，只要覺得與正常飲食有所矛盾，或只單吃某種食物，最好謹慎看待。

生酮飲食的論點是，醣類是癌細胞的熱量來源，斷絕醣類（澱粉、蔬果、水果）就能抑制癌細胞，「沒了醣類，癌細胞可能就去攻擊正常細胞，轉化為癌細胞的能量，」她點出許多信從者忽略的問題。

資訊爆炸時代，各種抗癌飲食法充斥網路，蘇秀悅提醒，採用之前先與醫療團隊討論。

吃和快樂有相連結，情緒好、荷爾蒙分泌正常，也能防癌、抗癌。蘇秀悅說，與其吃得痛苦，效果又未知，還不如回歸天然的均衡飲食，讓生活輕鬆一點。

3.罹癌不能吃肉、吃蛋、喝豆漿？

「我碰過有些虛弱的病人來問我，要補充什麼營養品才好，後來發現，她們完全不吃蛋白質食物，如肉類、豆類，甚至連蛋都不敢吃，1～2個月下來就營養不良。」

蘇秀悅強調，防癌飲食並非沒有蛋白質的飲食，蛋白質應該要足夠但不過量，選擇蛋、白肉（如雞、魚）或豆類（如豆腐、豆漿），避開紅肉、加工肉品如香腸、火腿等，讓身體獲得適量蛋白質，才能產生免疫力。

4.正確的癌症飲食究竟該怎麼吃？

蘇秀悅表示，依每個人的癌症階段和營養狀況有不同建議。若營養良好，採一般均衡飲食即可，並非都要吃營養品。癌症的飲食大致可分為三階段：

》治療前：剛確診罹癌，可能情緒低落、食慾差，這時需儘快恢復正常飲食，盡可能均衡、充足，打好身體基礎，以應付後續治療。假使體重已經開始減輕，就需要額外補充營養品。

》治療期：以熱量和蛋白質為主，能吃就多吃。治療期間可能因化、放療影響進食途徑或有噁心、嘔吐、腹瀉等副作用，飲食上就要因應副作用做調整，比如口腔黏膜發炎，準備餐點時就要選擇柔軟或攪打過的食物。必要時應由醫療團隊協助減緩副作用的困擾。

》治療後：治療期間難免體重減輕，恢復期就要把體重回到治療前的原點，「這時候要努力加餐飯，」這時不要求非得健康飲食，最重要的是，吃得下、體重能回升。

5.追蹤期可以恢復舊有飲食？

許多癌症的五年存活率都相當高，這時期要努力「經營」健康飲食和健康生活型態，才能預防癌症復發，甚至發生其他慢性病。「我用『經營』兩個字，是因為健康飲食、生活型態都需要努力去做。」

蘇秀悅提醒，回歸到預防癌症飲食原則，還是要高纖、低油、少油炸、低鹽、少吃醃漬類食品，「低鹽並不代表無鹽，身體還是需要適量鹽分，不要過量就好。」

在油脂類，建議選擇植物油如橄欖油、葵花油等，「再攝取一些核果種子類，除油脂外，也含高纖、礦物質和蛋白質，」她說。

6.癌症治療後，都需要高熱量飲食、增加體重？

不同癌症的飲食建議也有差異，並非所有癌症病人治療後都需要高熱量、高蛋白，讓體重增加。例如乳癌病人在追蹤期就不建議體重增加，若體重增加，反而與提高復發率有關；若是頭頸部癌如口腔癌、鼻咽癌，則需要高熱量、高蛋白的飲食，以維持體重。

7.全穀、多蔬果真能防癌？

許多流行病學研究已發現，多蔬果與全穀根莖類食物在預防癌症上有正相關。蘇秀悅建議，「一天三餐中至少1～2餐是全穀類主食，比如早餐吃雜糧饅頭或全麥吐司，中餐或晚餐至少有一餐吃五穀飯。」

五份蔬果是最基本要求，最好能達到7～8份蔬果並且多元化。常有人問她，水果應該飯前吃？還是飯後吃？「我覺得記得吃最重要，水果提供維生素C、纖維質、植化素，」她說。

如果是一餐無法吃太多的人，她也建議，「水果當下午點心，睡前喝杯低脂奶或豆漿，就是健康的飲食組合。」

8.一定要杜絕外食、在家自煮才健康？

如果真的沒有時間在家自煮，蘇秀悅建議，外食時優先避開油炸、燒烤類食物，選擇可以挑選菜色的餐飲店，如自助餐店。若是麵店，一碗湯麵也可以搭配小菜，如小黃瓜、豆腐等。

蘇秀悅提醒，癌症飲食就是全營養的概念，提供身體所需的各種營養素，才有辦法面對癌症治療與預防。

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(中時電子報)