馬英九身陷爭議 恩師孔傑榮抱不平

紐約大學教授孔傑榮（右）於當地時間1日晚間與得意門生、前總統馬英九對話。（圖／中央社）

在228前夕，馬英九的一席話「蔣中正當然有責任」，讓馬英九陷入爭議，不但國民黨內批評，美東僑胞也不滿意，而正在此時，馬英九的恩師孔傑榮伸出援手，為馬英九抱屈。

前總統馬英九在2月27日參觀位於台北市南海路的「二二八國家紀念館」時表示，「蔣中正是當時國家的負責人，當然是有責任的。」

沒想到此一席話在藍營引起極大爭議，根據風傳媒報導，美東僑胞有人後悔曾經加入馬英九後援會，也有人酸馬英九，就算如此謙卑誠懇，綠營還是會把馬送入大牢。

而藍營內也有人不買帳，例如國民黨政策會主委蔡正元就批評，「馬英九沒有讓二二八無辜喪生的外省人獲得絲毫賠償，也沒有讓蔣介石獲得公正的評論，任令綠營說謊造謠還編入教科書，對綠營無比的忍讓，對藍營無比的苛刻，就是馬英九的本性」！

儘管面對馬英九辦公室發言人徐巧芯回應「黨內互打，玩不膩嗎？」蔡正元仍然直言諷刺這些「馬英九拉拔的小弟小妹」，「碰到服貿和太陽花，個個如龜孫子，躲得看不到人影！」

不過這時候，馬英九在念哈佛大學時期的恩師孔傑榮（Jerome Alan Cohen）伸出援手，給了馬英九溫暖。馬英九與孔傑榮於今（台北時間3月2日，紐約時間3月1日）一起參加了由「亞洲協會（Asia Society）」主辦的「美台中三邊困境（The US-Taiwan-Chinese Mainland Dilemma）」研討會，根據中央社報導，孔傑榮更一開始替自己學生打抱不平，認為馬英九的施政未獲應有公平評價，不管是兩岸關係進展、簽了如此多協議或美台關係等外交作為都做得很好，「他應該獲諾貝爾和平獎，怎會頒給歐巴馬？」

就在對話結束準備起身之際，高齡近87的孔傑榮不小心被地毯絆倒，馬英九隨即將他扶起，展現師生深厚情誼。

孔傑榮今（2）日才於金融時報撰稿，回憶他在1960年代30歲時，因為聽了朋友引述孔子曾說的一句話「三十而立」，因此毅然決然地從事中國大陸法制研究，安身立命。

(中時電子報)