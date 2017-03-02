哈瑪星日式老診所 蛻變藝文空間

我要評比

哈瑪星一棟70年日式老診所，在都發局輔導下搖身一變為藝文中心。（都發局提供）

哈瑪星一棟70年日式老診所，在都發局輔導下搖身一變為藝文中心。（都發局提供）

都發局推動哈瑪星地區老屋活化有成，已有8棟老屋新生，今日麗雄街一棟逾70年日式老診所，經青創團隊努力下，蛻變為藝文空間，為老診所開創第二春。都發局亦將擴大推出「興濱計畫」，重新改造哈瑪星、鹽埕一帶老屋，重現昔日歷史風貌。

哈瑪星地區是高雄現代化起源，近年市府致力保存老屋、修繕活化，為地方注入新活水。這棟日式格局和洋樓建築老診所，原本殘破不堪，充斥壁癌及白蟻，直到兩年前一群年輕人偶然路過，決心讓凋零老屋再活一回，與屋主多次接洽獲得首肯。

都發局從旁輔導、提供補助，鄭姓夫婦將1樓打造簡易餐飲空間，屋內採繽紛普普風格；2樓充當藝術創作者進駐及展覽空間，集結當地新興藝術家辦理體驗課程。未來也規畫多場免費文創展覽與社區民眾、學生互動交流。

都發局長李怡德指出，高市府補助業者修繕及運用老屋已邁入第3年，這是第8棟老屋活化新生的案例，正研擬新一波的哈瑪星、鹽埕的老屋風貌改造計畫，讓老城區歷史風味重現，促進社區活力再現，請大家拭目以待。

主秘高鎮遠透露，這項「興濱計畫」獲文化部補助，針對哈瑪星、鹽埕老屋再造，市府協助民間媒合新興設計團隊，並將修復武德殿及金融第一街、三和銀行，恢復老屋最原始樣貌，最快月底訂定完善計畫公告並辦理說明會。

(中時)