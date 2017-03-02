哈瑪星日式老診所 蛻變藝文空間
都發局推動哈瑪星地區老屋活化有成，已有8棟老屋新生，今日麗雄街一棟逾70年日式老診所，經青創團隊努力下，蛻變為藝文空間，為老診所開創第二春。都發局亦將擴大推出「興濱計畫」，重新改造哈瑪星、鹽埕一帶老屋，重現昔日歷史風貌。
哈瑪星地區是高雄現代化起源，近年市府致力保存老屋、修繕活化，為地方注入新活水。這棟日式格局和洋樓建築老診所，原本殘破不堪，充斥壁癌及白蟻，直到兩年前一群年輕人偶然路過，決心讓凋零老屋再活一回，與屋主多次接洽獲得首肯。
都發局從旁輔導、提供補助，鄭姓夫婦將1樓打造簡易餐飲空間，屋內採繽紛普普風格；2樓充當藝術創作者進駐及展覽空間，集結當地新興藝術家辦理體驗課程。未來也規畫多場免費文創展覽與社區民眾、學生互動交流。
都發局長李怡德指出，高市府補助業者修繕及運用老屋已邁入第3年，這是第8棟老屋活化新生的案例，正研擬新一波的哈瑪星、鹽埕的老屋風貌改造計畫，讓老城區歷史風味重現，促進社區活力再現，請大家拭目以待。
主秘高鎮遠透露，這項「興濱計畫」獲文化部補助，針對哈瑪星、鹽埕老屋再造，市府協助民間媒合新興設計團隊，並將修復武德殿及金融第一街、三和銀行，恢復老屋最原始樣貌，最快月底訂定完善計畫公告並辦理說明會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。