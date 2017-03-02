刪光恩愛照 蔡健雅驚傳異國戀破局

蔡健雅刪光與男友恩愛合照，傳出戀情破局。(取自蔡健雅IG)

金曲歌后蔡健雅。(本報系資料照、陳俊吉攝)

42歲金曲歌后蔡健雅，去年8月被拍到與外型帥氣的甜點師Johann Martin回香閨，終結4年單身生活。戀情曝光後，她不僅常在社群網站放閃，還曾向媒體大方誇讚男友「好帥」。未料這段被外界看好的戀情，今(2日)卻傳出疑似分手，昔日在網路上傳的恩愛照也被刪得一乾二淨。

蔡健雅被爆分手交往半年的洋男友，連昔日PO在社群網站的恩愛合照也被刪得一乾二淨，最新一張照片是她與蔡依林同遊義大利閨蜜合照。究竟蔡健雅感情狀況為何？據蘋果日報報導，經紀公司僅低調表示，藝人私事不方便過問。

(中時電子報)