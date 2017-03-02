蔡提監委名單 洪秀柱：社會自有公評

國民黨主席洪秀柱2日南下高雄巿議會與黨籍議員座談。（曹明正攝）

國民黨主席洪秀柱2日南下高雄巿議會與黨籍議員座談。（曹明正攝）

對於總統蔡英文提名監委名單，洪秀柱2日南下高雄巿議會國民黨團回應「不予置評、社會自有公評」，而228以來的去蔣、對蔣銅像潑漆等新聞，洪秀柱也意有所指的說，台灣不要整天意識型態、製造仇恨對立，認為政府應該好好檢討。

洪秀柱下午對監委名單表示「不予置評」，認為這是總統權力，社會自有公評。對於中正紀念堂去蔣、各大學校園蔣的銅像紛傳被破壞，洪感嘆地說，台灣不要整天意識形態、製造仇恨對立，政府應好好檢討，台灣不能再這樣下去。

談到國民黨主席選舉，洪表示在未正式領表之前，她不會趁機談到自己的選情。她說，每個黨員支持哪位參選人都有自己的標準、看法，她都尊重，而她只有一個原則，就是即使支持的對象不同，都不要吵架，最後誰當選主席，就尊重大家的選擇、全力支持。

(中時)