八仙停業撤銷 朱立倫：保障受害者、家屬權益最重要

新北市長朱立倫2日上午出席4000人大隊接力賽。（葉書宏攝）

法院撤銷八仙樂園的停業處分，新北市長朱立倫今（2日）上午出席4000人大隊接力賽，他強調，最重要還是在保障受害者跟家屬的權益。

朱立倫表示，站在受害者及家屬的權益的保障上，一定要全力爭取相關的賠償、補償及法律保障，至於對交通部觀光局的裁定及八仙樂園的做法，還是回歸保障受害者跟家屬的權益。

媒體追問「不讓八仙過海」的承諾是否依舊，朱立倫強調，「這是一定要堅持的！」希望透過社會力量，正面力量的發揮，一起支持被害者、受害者以及受害者家屬。

(中時)