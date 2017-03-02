竹市爭選票 詹啟賢：我沒包袱最適合
前國民黨副主席詹啟賢2日到新竹市爭取選票，召開「讓國民黨改革不一樣」座談會，認為國民黨不改變就會被淘汰，推出「青年政策」，鼓勵年輕人出來，解決黨內年齡層差距，同時也再次強調，將參選2020總統大選，帶領國民黨將政權贏回來。
2日詹啟賢先至新竹都城煌廟參拜，隨後前往黑蝙蝠中隊文物館，與近50名鄉親、榮眷們大談參選心境，他指出，國民黨歷經多次失敗，這次改選黨主席，是決定黨將來命運的關鍵，需要個沒人情包袱、沒恩怨、沒舊思維的人，而他就是最佳人選。
「國民黨要改變，支持他就對了！」他說，他沒有族群以及相關意識背景，自己曾擔任過衛生署長、生物科技公司董事長，有很多非典型政治經驗，因此較能帶領黨，與社會大眾親近，將以尊重地方聲音為原則，一步一步改變。
另外，詹啟賢也認同讓年輕人出來，解決國民黨內年齡差距，提出「青年政策」，包括取消連署、民調加權計分、成立青年學苑、集結在學及就業中，打造青年平台等，他說，現在就讓資深黨員辛苦幾年，慢慢把年輕人拉起來，盼大眾看見他的決心，將選票投給他。
(中時)
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