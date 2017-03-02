＃2017秋冬紐約時裝週：Jeremy Scott對川普朝代的狂怒？

這位華麗趣味的設計師以「名人崇拜」為題，讓萬世巨星耶穌成為主角

《VOGUE》雜誌提供。

Jeremy Scott時裝秀中的每件事情似乎都一如往常：蜂擁的群眾手中揮舞著寫上「名人崇拜」的邀請函，上面還飾有色彩繽紛版本的萬世巨星耶穌。

背板上寫著Jeremy Scott、比佛利山莊（Beverly Hills）、紐約（New York）以及巴黎（Paris）等字樣。而伸展台似乎如外面的積雪般純白且柔軟厚實。

然而，在豔麗的顏色之中有些許不同。亮粉紅色的長褲、水藍色的羽毛圍巾，以及橫越身軀的松綠色、紅色、粉紅、橙色和黃色等多彩條紋。

霓虹色彩繪製出長褲上的耶穌頭像，而另一件娃娃洋裝上則寫著「Love Stinks」。當身穿仿1970年代風格拼布大衣的（男性）模特兒身上出現耶穌頭像時，亦傳遞出訊息：一向投入於自己的系列，那位有趣、古怪人物的創造者，如今身處憤怒之中。

《VOGUE》雜誌提供。

這組「名人崇拜」系列確實與川普總統有關。從卡達夏家族到前排的潮流人士，將近20年來，Jeremy Scott用充滿樂趣、樂趣、還是樂趣的時尚吸引眾人目光。

在喧鬧的後台中，很難從設計師那邊獲知太多消息。然而，包括他陳列在前排座席的那只包款在內，當中的暗示和信息都無庸置疑。每一季，設計師都藉由與法國品牌Longchamp的合作來傳遞訊息。而這只包包上有著一張被鍍金文字「As Seen on TV」半遮蔽的瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe面孔。

儘管女侍者身上的政治化T恤、大膽強烈的性感服裝和性別態度皆看來十分明顯，然而在無從得到設計師證實的情況下，很難斷言這是一組具有政治色彩的系列。

接著是標準的Jeremy Scott服裝，一件運動外套與褶飾長褲、閃亮靴款內搭網襪、以及1970年代的拼接長褲再搭配裝飾著蝴蝶的軍裝羽絨外套。

探究其意，蝴蝶是一種瀕危物種，近似於Jeremy Scott的豹紋印花。參照「Sex is Cute」標語，此種赤裸的性感、趣味以及言論自由，是否也會在新美洲瀕臨絕種？

※出處

撰文：Suzy Menkes／編輯：Sun／翻譯：Joanne／來源：@SuzyMenkesVogue

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