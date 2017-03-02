樂天挺薩德 陸網民揪團砸店韓系車遭殃

樂天集團為薩德在南韓部署提供用地，大陸網民在天涯論壇上「揪團」要砸樂天集團在大陸的門市。此外，部分韓系自小客車遭殃，玻璃被砸碎、車身被噴漆。薩德餘波越演越烈。

終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）在南韓部署幾成定局，激起大陸民眾民族主義。

大陸網民連續多日癱瘓樂天中國官網，並持續在網路上痛罵樂天。位於大陸的樂天瑪特近來陸續傳出遭抵制的情況。

大陸天涯論壇近日也有網民在上面叫囂要砸樂天的店，今天下午1時許，還轉載了一篇題為「『樂天』砸『中國的鍋』，我們該砸它的店不？」的文章，煽動網民組團砸店。發稿前，這篇文章回覆數量有16則。

有網民留言表示，「該砸，找幾百人一起去，法不責眾」。也有人說，「何不直接從根基上出發，直接砸了美國的店。畢竟所有系統都是美國的，連圍堵中國也是美國牽頭，沒有美國，韓國哪來的導彈哪來的雷達？」

大陸網民「美國鄉村音樂博主」今天在微博上轉述相關爆料，有「愛國群眾」在當地的樂天超市拉起紅布條，抗議南韓部署薩德。一些南韓品牌的自小客車也遭了殃，玻璃被砸爛、輪胎被捅破、車身被噴髒字黑漆，欲哭無淚。1060302

(中央社)