涉金正男案 越律師協會願協助段氏香
快訊新聞網站今天報導，越南律師協會主席杜玉盛（Do Ngoc Thinh）表示，已向越南司法部和外交部致函，表示願意與希望能夠向涉及金正男案女嫌犯段氏香提供法律協助。
杜玉盛表示，越南司法部和外交部將與馬來西亞相關部門溝通，若獲得同意，將派遣協會內的律師參加處理此案。
他說，將有2個方案；第一，將與馬來西亞律師協會配合聘請辯護律師；第二，越南律師將與大馬相關部門配合澄清段氏香的身份、犯罪行為、減輕處罰情節或者提供相關資料。
他進一步指出，由於馬來西亞法律規定，外國律師不准參加辯護，因此最好是透過外交方式讓越南律師向段氏香提供法律協助。
大馬警方偵辦北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭毒殺案，昨天將其中兩名嫌犯越南籍段氏香（DoanThi Huong，前譯段詩芳）、印尼籍席蒂艾沙（Siti Aisyah，譯音）提告。1060302
(中央社)
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