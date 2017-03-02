訴求非核低碳乾淨空氣 311將遊行

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訴求非核低碳和乾淨空氣，地球公民基金會和主婦聯盟環境保護基金會等團體，規劃於11日舉行「南台灣廢核反空污」遊行。

地球公民基金會執行長李根政今天表示，台灣能源政策長期落入非核即煤的電力開發迷思，早已不符合國際潮流。現階段，中央及地方政府應合作，制定節電目標，達成用電負成長，並提出2025年再生能源達20%的具體策略和時程表。

李根政說，同時要課徵能源稅，讓高耗能、高污染者負擔較高稅負，用來減免一般民眾與企業的所得稅、補貼大眾運輸等，促使經濟公平、鼓勵節能與再生能源產業技術發展。

對於今年311廢核反空污遊行，李根政表示，仍要持續展現公民力量，提醒政府和社會勿忘福島核災，強化推動能源和產業轉型的政治決心，給人民安全乾淨的能源未來。

全國教保產業工會執行秘書買寶玉率領多名幼兒園師生發表廢核誓詞，表示身為未來的主人翁，擔心核災或核廢料可能毀壞孩子們所熱愛的一切，因此願意挺身而出，阻止核能帶來的破壞，並動手打造一個不用犧牲他人就能美好的未來。

主婦聯盟環境保護基金會專員周家慧表示，主婦聯盟去年開始參與建置「綠色公民電廠」、推動「能源教育基地」，希望透過貼近居家生活的節電行動，翻轉民眾對用電的理解與想像，減少對燃煤、核能的開發。

高雄婦女新知協會專員李冠霈說，高雄婦女新知始終支持廢核與反空污，許多媽媽會員更是關心空污問題，擔心小朋友在學校上戶外課時間過久，長期處在受污染的空氣當中。因此今年也會一同參加遊行，表達女性對於此議題的關注與支持。

南台灣廢核反空污遊行將於11日下午2時30分於高雄勞工公園集合，主辦單位於現場設置能源與反空污主題攤位，讓民眾在參與時更加體認節能與綠能的重要。1060302

(中央社)