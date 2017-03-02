補提11名監委 陳副總統：完全不是酬庸

副總統陳建仁今天介紹補提名的11位監察委員，面對中國國民黨批評這份名單看起來是「酬庸」，陳副總統說，總統補提監委只有一個原則「用人唯才」，「完全不是酬庸」。

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府昨天公布提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線；審薦小組召集人、陳副總統今天下午舉行記者會，正式介紹被提名人。

面對記者詢問，國民黨批評「這份名單看起來像酬庸」，副總統回應，甄選過程「完全不是酬庸」，他說，甄選過程接受各界推薦，主動發函35個機關、120個民間團體、157大學院校推薦監委人選，結果推薦和自薦人選有132位，經過幕僚單位審定，117位納入候選人，15位因為明顯資格不符未納入。

副總統說，117位候選人中，機關學校團體推薦有91位，自我推薦有26位；男性100位、女性17位，117位都是各界極力推薦的菁英，因此甄選的過程委員相當頭痛，審薦委員特別注重的人權、司法正義，婦幼權益等方面的保障，「審議過程中，從未考慮到任何酬庸的部分」。

副總統也說，根據「憲法」增修條文第七條、第五項規定，監委要超出黨派，依據法律獨立行使職權。世界各國對於監察使的規定就是去黨派化，總統補提監委，只有一個原則「用人唯才」，著重人選的學識經歷、專業能力，品德操守，從來不去做任何酬庸的考慮，審薦委員也極力避免政治化、黨派化。

外界質疑民進黨選前主張廢除監察院，現在又補提監委，是否選前、選後主張不一，未來要如何做？

副總統表示，「廢除監察院的主張我們並沒有改變」，但是要修憲，門檻相當高，修憲廢除監察院前，監察院仍然有彈劾、糾舉、糾正的功能，希望這些功能有更好的發揮。在監察權沒有辦法完全廢除之前，讓監院的功能得以實質存續，正常運作，保障人民權益，這是為什麼要補提11位監委的原因。

副總統說，監委任期6年，由總統提名，委員出缺，繼任人選任期到原任期屆滿為止，補提名監委的任期到109年7月31日。總統府今天將送咨文到立法院，立法院長蘇嘉全答應安排在最快時間內審查，要有1、2個月時間，才能做最後確定。1060302

(中央社)