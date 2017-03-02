苗縣推動性平奪金馨獎 與6都同列優等
苗栗縣政府推動性別平等業務獲行政院評審為「優等」，是非6都唯一獲此殊榮縣市，縣長徐耀昌今天率隊出席「金馨獎」頒獎典禮，接受行政院長林全表揚。
行政院辦理直轄市與縣市政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫，今天在行政院1樓禮堂舉行第15屆「金馨獎」頒獎典禮及交流觀摩會，苗栗縣與台北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市等6縣市，同獲評鑑優等。
苗栗縣長徐耀昌親自率隊出席頒獎典禮，接受行政院長林全的表揚，他表示，未來將持續推動各項性別平等政策計畫，並融入各局處業務，在深度、廣度上更深扎根，強化公私部門性別平等觀念訓練，鼓勵各部門以具體行動規劃性平政策，並對社會大眾宣導性平價值理念。
縣府社會處指出，苗栗縣94年起成立婦女權益促進會，倡議婦女福利、權益及性別平等，103年更名為「苗栗縣性別平等促進委員會」，強化性別平等概念、消除性別歧視、建構性別友善環境，並設立4個推動小組，每年邀集委員及各局處定期召開2次會議。
社會處表示，縣長徐耀昌上任後更為重視婦女權益，去年組織編制調整，進一步在社會處成立「婦女及新住民事務科」，設置專人承辦性別平等業務，專責整合推動性別平等政策執行，有助相關業務更紮實推動。1060302
(中央社)
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