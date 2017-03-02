徐巧芯提中影案 批蔡正元傷害黨形象

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今天表示，國民黨政策會執行長蔡正元批評馬英九時義正辭嚴，卻不提自己在中影案利益輸送，要講誰對國民黨形象傷害大，蔡正元無人能出其右。

蔡正元與馬英九辦公室戰火再起。蔡正元昨天在臉書批評馬英九每到二二八，就像「孝子」般，去向「二二八遺族」，鞠躬哈腰致意；馬辦回擊，蔡正元發言惡意扭曲事實，刻意挑起省籍情結，禁不起檢驗。

蔡正元下午在臉書繼續批評馬英九。他說，馬英九在今年二二八前，以卸任總統的身分應喝綠營「蔣中正當然有責任」，馬英九享受8年榮華富貴，竟然有資格說蔣中正有責任。

徐巧芯對此表示，到底誰在傷害黨的形象，民眾有目共睹。黨主席洪秀柱若再繼續放縱蔡正元無的放矢砲轟前黨主席，不僅無益黨的團結，更恐傷及自己選情。

徐巧芯說，蔡正元總是「嚴以律他，寬以待己」，批評馬英九時總是表現得義正辭嚴，卻不提自己擔任中影董事長時，利用減資手段將利益輸送，被高院判決認定是「違反法令、左手交右手、五鬼搬運、將利益輸送自己」，需賠償1.7億，經最高法院駁回蔡正元的上訴後全案確定。真要講誰對國民黨形象造成的傷害大，蔡正元大概無人能出其右。

徐巧芯質疑，蔡正元身為政策會執行長，不斷傷害黨的形象，極盡所能批評前任主席、總統，論述卻毫無實質內容，難道破壞黨的團結和同志情誼，也是蔡正元的「工作內容」之一嗎？

她說，這一連串荒腔走板的鬧劇，究竟是蔡正元成為國民黨的脫韁野馬，還是來自於黨中央的默許？這個黨還有領導者在管理嗎？難道就這樣放任黨內幹部繼續亂？

徐巧芯表示，正值黨主席選舉之際，呼籲洪秀柱節制自己的黨內重要幹部，若再繼續刻意放縱，只會重傷自己選情。1060302

(中央社)