彭于晏愛蒜 乘風破浪火鍋吃8小時

導演韓寒拍新片「乘風破浪」的一場吃火鍋戲，一群人冒著樓頂的寒風，連吃了8個小時的火鍋，演員鄧超爆料彭于晏是吃貨，尤其愛吃蒜，韓寒笑說，「敢靠近他(彭)的才是真愛」。

為了拍這場吃火鍋的戲，韓寒準備滿桌的火鍋料與沾醬之外，演員也入戲當起「吃貨」配合演出，但數個小時下來，連彭于晏也演飽了，從火鍋夾料起來之後，只能默默放下。

不過彭于晏卻被鄧超吐槽拍戲越拍越有味道，因為彭于晏超愛吃蒜，惹得鄧超只得送上吃後不留「餘香」的黑蒜，盼望彭于晏口下留情，韓寒還打趣說，「敢靠近他的才是真愛」。

韓寒不僅是作家出身，另一個職業是賽車手，「乘風破浪」的賽車鏡頭，都由韓寒一手包辦，而他也頗能在拍片現場搞笑製造氣氛，彭于晏與鄧超坐在車裡拍攝開車畫面，韓寒則在車外故意入鏡搗亂，3個月拍攝下來，導演、演員都成了好友。

「乘風破浪」3月17日全台上映。1060302

(中央社)