熱又乾 台南120年來最暖冬 3月來只下3毫米
春江水暖鴨先知，三月的台灣漸漸進入春季，很少人察覺這個快離去的冬天並不冷，南區氣象中心觀測課公布，自去年12月以來，台南近3個月均溫19.64度，與10年前、16年前同期溫度並列第一，是120年來測得的最高均溫，加上3個月只下3毫米雨量，台南市過了一個又熱又乾的暖冬。
2月悄悄過去，春天腳步跟著來，根據南區氣象中心1897年成立以來的統計，台南市今年12月至2月的冬季，平均氣溫與2001年、2007年並列最高，較往年同期平均值還高了1.27度，除了偶爾幾波冷氣團過境，大部分的氣候非常舒適，適合出遊。
除了熱，還很乾，台南市今年冬天沒下什麼雨，3個月來只下了3毫米的雨量，雨量近60年來第二低，比同期平均雨量56.57毫米，還少了53.57毫米。
南區氣象中心觀測課表示，台南出現120年來的暖冬，與全球暖化趨勢有關，冬季最高溫的三年，都出現在最近10餘年，雨量少與反聖嬰現象有關，幸好去年颱風季雨水多，水庫才未受影響。
台南市2日白天高溫，但晚上氣溫又開始驟降，至3日清晨最低溫只有10度，3日白天氣溫又恢復，日夜溫差大是台南最近幾周的氣溫特性，提醒民眾作好禦寒。
(中時)
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