桃園機場專屬小確幸 園區內搭捷運免費

憑電子票證機場捷運桃園機場三站進出免費。（機場公司提供）

機場捷運免費試乘結束，2日正式通車，一個月內5折票價搭乘，不過桃園國際機場為了服務每日10萬人次旅客，及3萬名持有機場管制證之工作人員，凡於機場園區內搭乘機場捷運，往來包括A12第一航廈、A13第二航廈及A14a機場旅館站，只要使用電子票證如悠遊卡、一卡通等，就由機場公司補助免費搭乘。

除了機場捷運，桃園機場內目前仍有電車及巡迴巴士往來航廈間，且由於機場出入境旅客增加，近幾年使用人數每年持續以10%成長中，也歡迎在航廈間移動的旅客，及機場內有勤務需求的工作夥伴使用。桃園機場公司為了這項小確幸，每個月估計要付給桃園大眾捷運公司約160萬元費用。

此外，市區預辦登機服務自2月16日試營運至3月1日，機場公司統計使用自助行李託運為3,309件，每日使用人次皆呈成長趨勢，成長率最高達37.5%，使用人次最高峰出現在2月27日，當日市區預辦登機超過400人次，評估與延長服務時間有關。3月2日機場捷運正式營運，市區預辦登機服務時間為上午6時至晚上9時30分，相信能提供更多旅客方便、優質的服務。

(中時)