桃園機場專屬小確幸 園區內搭捷運免費
機場捷運免費試乘結束，2日正式通車，一個月內5折票價搭乘，不過桃園國際機場為了服務每日10萬人次旅客，及3萬名持有機場管制證之工作人員，凡於機場園區內搭乘機場捷運，往來包括A12第一航廈、A13第二航廈及A14a機場旅館站，只要使用電子票證如悠遊卡、一卡通等，就由機場公司補助免費搭乘。
除了機場捷運，桃園機場內目前仍有電車及巡迴巴士往來航廈間，且由於機場出入境旅客增加，近幾年使用人數每年持續以10%成長中，也歡迎在航廈間移動的旅客，及機場內有勤務需求的工作夥伴使用。桃園機場公司為了這項小確幸，每個月估計要付給桃園大眾捷運公司約160萬元費用。
此外，市區預辦登機服務自2月16日試營運至3月1日，機場公司統計使用自助行李託運為3,309件，每日使用人次皆呈成長趨勢，成長率最高達37.5%，使用人次最高峰出現在2月27日，當日市區預辦登機超過400人次，評估與延長服務時間有關。3月2日機場捷運正式營運，市區預辦登機服務時間為上午6時至晚上9時30分，相信能提供更多旅客方便、優質的服務。
(中時)
關鍵字：機場捷運
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。