【2017倫敦時裝週現場直擊】ANGUS CHIANG台式小學記憶湧上心頭

《VOGUE》雜誌提供。

上一次到溫哥華發表服裝秀的台灣新銳設計師江奕勳ANGUS CHIANG，這次登上倫敦時裝週，故意選在女裝週發表，清一色男模穿著的服裝，讓人分辨不出性別，但是卻又充滿活潑逗趣的設計，正巧符合當今的中性美學，完美出擊。

ANGUS CHIANG2017秋冬時裝秀發表，主體以[校草愛上花PROM KING AND HIS FLOWERS]，帶我們走一遭台式90年代的學生偶像流行文化。受到九十年代饒舌與電音風格的文化影響，當時的學生偶像「羅百吉」帶來了美國流行文化，因為學生藝人身份的文化，偶像明星們都會改造制服為較符合流行元素的穿搭形式，成為本季的設計靈魂，融入了當時的校服體制與課業用品，加入90年代的色彩流行氛圍，創造出屬於ANGUS CHIANG也同樣屬於我們共同記憶的學生年代。

秀場音樂與另類饒舌創作者「蕭志瑋」合作與地下樂團「美秀集團」合作，嘗試藉由不同音樂創作者的風格，製造另類的台灣想像。倫敦時裝周為國際四大時裝週，本季ANGUS CHIANG將秀場移至倫敦時裝週發表，也是設計師Angus回到大學畢業後初次比賽的地方，意義非凡。

※來源：ANGUS CHIANG

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