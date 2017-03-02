雨後的海濱步道、安迪沃荷的番茄罐頭湯都變成香氛蠟燭！X by Bluerider選物展Scent Bar太有趣

《VOGUE》雜誌提供。

擅長將選品與展覽結合的策展型概念店X by Bluerider，今年首波主題式選物展《Scent Bar》蒐羅一系列不同國家的香氛品牌，透過各類型的香氛選品，帶來全新的氣味享受。

成立於2012年英國濱海小鎮Margate的香氛保養品牌Haeckels，商品採用全天然草本花果素材製作。簡約樸質的木盒、以雷射刻畫原料採收的GPS位址，再再顯示出Haeckels提倡健康與自然永續的核心精神。在《Scent Bar》中我們可以聞到以晴天、陰天及雨天三種氣候為主軸發展出包括「雨後漫步」、「晴空野莓」共8款不同的氣味；巴黎設計品牌Ligne Blanche擅於將現代藝術融入家飾生活，不同於以往用眼睛「觀看」、欣賞藝術作品的模式，反而將具象的畫作化為形而上的嗅覺感官體驗，Andy Warhol的《番茄罐頭湯》、Keith Haring的《躍動的紅心》等著名藝術作品，都變成獨特的香氛蠟燭。

北歐居家香氛品牌Scandinavisk以兩種不同氣息的香氛組合，傳達斯堪地那維亞的兩種面向：「FJORD峽灣漿果擴香組」以針葉樹林間野生漿果、黑醋栗和覆盆子花朵調香，詮釋北歐特有的峽灣地形；「LEMPI愛戀莓果擴香組」運用玫瑰、草莓、牡丹和橡樹等清甜氣息傳遞愛的香氣。

來自日本的Hibi香氛火柴，Hibi取自「每日、日常」之意，以「每天10分鐘的天然香氣」為概念，結合日本淡路島的傳統製香技術，只需點燃香氛火柴、置於專用墊上，讓天然香氣在空氣中自然散播，便能享受片刻寧靜帶來的日式禪意。

X by Bluerider Presents:The Scent Bar

日期：2月10日-2月28日

地址：台北市大安路一段101巷10號1樓

※來源：X By Bluerider

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