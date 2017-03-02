台三線經典攝影展　鏡頭結合文筆再加影中人

台三線經典攝影展在客家文化園區開展，主辦單位找來影中人一起話當年。（陳慶居攝）

客籍攝影家陳雲錦（左）、李湞吉（右二）為客委會副主委楊長鎮（左二）解說圖片內涵。（陳慶居攝）

客委會主推的浪漫台三線，蔣經國在行政院長任內到此視察，隨後指示修築國防道路，照片見證這段歷史。（陳慶居翻攝）

台三線經典攝影展、重現往日情懷！客委會主辦的《旅程》印象台三線經典攝影展，上午巡迴到苗栗客家文化園區開展，主辦單位還大費周章找來影中人現身話當年，希望藉此呈現不一樣的浪漫台三線之美，更貼近鄉親生活。

經典攝影展共展出100張照片，全數出自9位客籍攝影師之手，以台三線為主軸的老照片，並搭配許多知名文學家的詩詞，讓這些讓人懷舊的照片饒富藝文氣息，將攝影家銳利的鏡頭，結合了文學家多愁善感的筆，同時勾勒出台三線人文風情之美，另有一番意境。

儘管老照片多數已事過境遷，甚至許多建築早都不見了，但靠著這些老相片，卻讓許多鄉親的兒時回憶一股腦地湧上心頭，感慨歲月不饒人。陳雲錦與李湞吉等多位資深攝影師，現場為來賓和遊客解說照片內涵，並擴及攝影時的時空背景。

客委會副主委楊長鎮，有感而發表示，廟不在了、香爐也不在了，以前這些廟埕地上不是水泥，而是夯實的土，值得地方各界細細品味。

主辦單位還費心地找來相片中的主角，到會場一起來話當年。戴金菊和江鳳琴等人表示，很高興看自己成了展出照片的影中人，可以留作珍貴紀念；戴金菊說，她從小到大都要洗衣服，地點就在南庄的河邊，從還是小孩子年代就洗到現在都6、70歲了，還繼續在洗呢！

(中時)