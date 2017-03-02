台塑出資協助改建橋頭派出所
台塑集團出資3614萬元，加上縣政府編列800萬元，共同改建台西分局橋頭派出所，上午動土，新建物占地500餘坪，預計今年12月完工啟用。
動土儀式由縣警局副局長賴吉雄主持，督察長卓金益、台西分局長張益禎、副議長蘇俊豪、麥寮鄉長許忠富等共襄盛舉，台塑麥寮管理部副總陳文仰、協理鄭旺家代表出席。
賴吉雄指出，橋頭派出所1982年興建，年久失修，天花板內層鋼筋鏽蝕、混凝土剝落，除造成員警執勤不便外，亦影響洽公民眾安全。
陳文仰指出，該集團積極回饋社會投入地方建設，如興建台西納骨塔、麥寮文化大樓及拱範宮古蹟維護修建，也協助縣內18所學校改建，讓孩童能安心上課。對勞苦功高的警察更是不能忘，2015年捐贈台西分局3輛警備車，今再加碼協助改建橋頭派出所，盼警民一家親。
新建橋頭派出所占地約523坪，興建地上3樓，工期300日曆天，預定今年12月完工，縣府配合編列800萬元，辦理景觀、車棚及內部設備等附屬項目。
(中時)
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