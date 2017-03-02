宜蘭縣4日辦徵才活動 提供逾千工作機會

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宜蘭縣政府為協助各企業雇主求才，並提供民眾就業與轉業需要，4日將在縣政府縣民大廳舉辦徵才活動，提供1235個工作機會。

宜蘭縣勞工處今天說，這場名為「在地就業、幸福加倍」現場徵才活動，4日上午9時至12時於縣府大廳舉辦，共有51家廠商參與，其中包含飯店旅館、餐飲服務、資訊科技、傳產及製造、批發及零售物流等行業，提供1235個工作機會。

此外，為使二度就業婦女順利重返職場，特別設立「婦女幸福就業go」專區，除了由縣府協調廠商提供部分工時職缺，以因應婦女無法全時工作的需求之外，並安排專人協助就業諮詢。1060302

(中央社)