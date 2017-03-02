太陽能增速放緩 特斯拉去年裁員SolarCity 20％

特斯拉執行長Elon Musk去年年底併購太陽能電池廠商SolarCity後，就進行裁員。(圖/美聯社)

美國電動車廠商特斯拉去年年底併購太陽能電池廠商SolarCity之後，由於太陽能市場依舊低迷，產業增速放緩，特斯拉去年已經裁減SolarCity 20%的員工。

根據《路透社》(Reuters)報導，SolarCity將原有1萬5千名員工，裁減至1萬2千名左右，裁撤幅度約20%。

特斯拉去年底收購SolarCity引發不少負面聲音，因為solarCity的創辦人是特斯拉執行長Elon Musk的表兄弟，兩家公司關係匪淺，因此併購一事，被質疑只是資金轉換的商業遊戲而已。

特斯拉收購SolarCity之後，開始裁減太陽能系統的廣告預算，並在特斯拉現有的零售店面銷售太陽能發電系統。而SolarCity也以現金銷售系統取代租賃方式，以獲得更多現金收入，縮減成本，以期在合併完成後，能對股東有所交代。

(中時電子報)