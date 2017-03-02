竊賊失風刺屋主胸 女友拔出凶刀報案
位在台北市仰德大道芝山岩派出所旁的鐵皮屋，今天中午12時許，發生小偷欲下手行竊，失風攻擊屋主。當時竊賊躲在陽台洗衣機旁，被屋主發現後兩人發生扭打，竊賊拿出預藏的水果刀反擊，刺中被害張姓屋主的胸部，現場留有大片血漬，竊賊見狀，跳到隔壁鄰居屋頂逃逸，警方正調閱監視器畫面追緝中。
案發當時，32歲張姓屋主正與女友和女友的媽媽在屋內聊天，步入後方陽台，準備要曬衣服，發現一名男子蹲在洗衣機旁，張直覺認為是要歹徒行竊，欲將他從縫隙中拖出，制伏後報警處理，未料，男子掙脫想要翻牆逃逸，兩人發生扭打。
竊賊拿出一把長約10公分的尖刀，刺入張的胸部下方，翻過矮牆跳上鄰家屋頂，隨即逃逸無蹤，而張男的女友聽到聲音，見狀趕緊從屋內衝出，將凶刀從男友身上拔出，矮牆以及地面留有大片血跡，所幸未傷及要害，送醫後並無大礙。
張男告訴警方，竊賊穿著黑色衣服，頭上戴著黑色毛帽，由於竊嫌沒有帶口罩，張男表示不認識竊嫌，警方以殺人未遂案偵辦當中。
(中時)
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